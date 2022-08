Wielki powrót Natalii Oreiro. Gwiazda "Zbuntowanego anioła" jest nie do poznania

"Zbuntowany anioł" do dziś kojarzy się widzom przede wszystkim z główną aktorką tej produkcji, piękną Natalią Oreiro. Argentyński serial stał się hitem na całym świecie, w tym również w Polsce i do dziś wywołuje wśród widzów duże emocje. A sama Natalia Oreiro grająca piękną Milagros, podbiła serca widzów i otworzyła sobie drzwi do międzynarodowej kariery, która trwa do dziś. W ostatnich dniach piękna aktorka pojawiła się na gali w Madrycie i... skradła show! W czerwonej, zwiewnej i bardzo zmysłowej sukni wyglądała wręcz rewelacyjnie. Oceńcie sami. Zobacz także: Nie żyje gwiazdor "Zbuntowanego anioła"! Gino Renni zmarł w wieku 78 lat. Znamy przyczyny śmierci Natalia Oreiro w czerwonej sukni na gali Na Instagramie Natalię Oreiro " obserwuje grubo ponad milion osób. Wielu z nich pochodzi z Rosji - to dlatego swój profil prowadzi w dwóch językach - po hiszpańsku i rosyjsku. Fanów zachwycają kolejne zdjęcia aktorki "Zbuntowanego anioła" , które udowadniają, że czas totalnie się dla niej zatrzymał. Choć w tym roku Oreiro obchodziła swoje 44. urodziny , wciąż wygląda tak rewelacyjnie jak przed ponad dwoma dekadami, a według niektórych jeszcze lepiej! Szczególnie dużo zachwytów zebrały ostatnio zdjęcia z gali rozdania nagród Platino w Madrycie. Gwiazda pokazała się na czerwonym dywanie w niesamowitej sukni, zaprojektowanej specjalnie na tę okazję. Podczas imprezy zaśpiewała też jeden ze swoich hitów. Dziś koncert i gala Premios Platino, na której wystąpię w pięknej sukni od Marii Gorof stworzonej specjalnie na tę okazję i mój występ - napisała pod postem na Instagramie. Zobaczcie sami, wyglądała rewelacyjnie: ...