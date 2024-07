1 z 11

Przyjaciółki 7 sezon. Zwiastun szóstego odcinka.

Co wydarzy się w szóstym odcinku "Przyjaciółek"? Mamy zwiastun i zdjęcia! Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) stara się wkręcić Ingę (Małgorzta Socha) do branży nieruchomości. Tymczasem Michał (Marcin Rogacewicz) prosi Zuzę (Anita Sokołowska) o poradę finansową. Spłacanie kredytu jest dla niego coraz trudniejsze. Zuza obiecuje Michałowi, że nic nie powie Patrycji (Joanna Liszowska). Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) nadal nie wychodzi z roli „ekskluzywnej pani domu”, co wyraźnie przestaje się podobać Pawłowi (Bartek Kasprzykowski). Organizuje wystawną kolację i zaprasza przyjaciółki wraz z partnerami. Spotkanie udaje się doskonale, dziewczyny poznają Roberta (Krzysztof Wieszczek) i Janka (Marek Bukowski). Po kolacji Inga i Zuza razem ze swoimi partnerami kończą wieczór w klubie, gdzie świetnie się bawią. Na koniec - Zuza przychodzi Indze z pomocą i proponuje jej posadę swojej asystentki. Będziecie oglądać?

