Już we wrześniu (a dokładniej od 6 września!) na antenie Polsatu będziecie mogli zobaczyć najnowsze odcinki Waszego ukochanego serialu "Świat według Kiepskich"! A co nowego w serialu? Na horyzoncie pokaże się nowy adorator Mariolki, w Ferdku znów ożyje namiętność i wielkie uczucie do Halinki, a co u Paździocha? Zobaczcie sami w zwiastunie! ;)

Oto kilka kadrów z nowych odcinków!