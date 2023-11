Problemy czekają też Iwonę (Izabela Zwierzyńska). W przychodni wybuchnie epidemia grypy, Pyrka będzie jedyną pracującą lekarką i nie zdoła przyjąć sama wszystkich pacjentów. A starszy mężczyzna, którego odeśle do domu bez badania – Alojzy Jarecki – nagle umrze. Następnego dnia Iwonę przesłucha policja. I śledczy uzna, że lekarka mogła popełnić błąd.

- Ilu pacjentów pani wczoraj przyjęła?

- Miałam podwójny dyżur, bo kilku lekarzy było na zwolnieniach…

- Więc coś mogło pani umknąć? Ze zmęczenia…

- Proszę pana, ja go nie badałam, więc nie ma podstaw do podejrzewania, że mogło mi coś „umknąć”... Jeśli pan Jarecki zmarł, to najpierw proszę ustalić, z jakiego powodu i dopiero później rzucać oskarżeniami!(…) Gdyby istniało zagrożenie życia, wezwałabym pogotowie…

- Ale pani była zmęczona… Mogła tego zagrożenia nie zauważyć.