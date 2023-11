2 z 8

Odcinek 178.

Dziewczyna Brunona Sawickiego wyjechała na narty ze znajomymi. Bruno liczył, że krótka separacja oczyści atmosferę w ich związku, ale kiedy rozmawiają przez telefon, sytuacja nadal jest napięta. W tym czasie Sawicki z Latoszek otrzymują nietypowe zadanie. W podwrocławskim miasteczku doszło do rozkopania grobu, z którego ktoś próbował wykraść szczątki pochowanej tam kobiety. To już drugi przypadek zbezczeszczenia tego samego grobu. Sawicki i Latoszek idą śladem przeszłości zmarłej. Kiedy zagłębiają się w sprawę, okazuje się, że ten proceder występował na znacznie szerszą skalę i do podobnych sytuacji dochodziło w wielu miejscach. Prasa podchwytuje temat i na portalach pojawiają się artykuły o wampirze cmentarnym, ochrzczonym przydomkiem „Kościarz”. Do śledztwa zmobilizowane zostają wszystkie siły, a wydział otrzymuje dodatkowe wsparcie… w postaci dość niestereotypowej ekspertki.