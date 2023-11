3 z 7

Kim jest Kamil Nożyński?

Kamil Nożyński do tej pory nie miał nic wspólnego z aktorstwem. Owszem, chciał spróbować swoich sił w tej branży, ale wciąż odwlekał tę decyzję. Artysta znany był raczej wśród fanów rapu. Kamil Nożyński od lat występuje bowiem pod pseudonimem Saful. Razem z innymi muzykami tworzy grupę Dixon37. Jak to możliwe, że to właśnie on otrzymał główną rolę w "Ślepnąc od świateł"?

- Któregoś dnia, to było latem 2016 roku, siedzę w domu i jem obiad. Nagle dzwoni telefon. Skonieczny. Przypomniał mi, że spotkaliśmy się już wcześniej. Wtedy skojarzyłem. No i Krzysztof zdradza, że robi teraz duży projekt dla HBO. Pomyślałem: "Spoko. Masz moje zainteresowanie. Może uda mi się dostać jakiś mały epizodzik". Jem nadal ten obiad, słucham, co tam Krzysiek mówi i nagle słyszę: "Chciałbym cię sprawdzić w głównej roli". Stary... ja się zakrztusiłem. Wyplułem wszystko, co miałem w buzi. Pomyśl: dzwoni do ciebie gość i mówi, że główna rola w serialu HBO - wspomina Kamil Nożyński w rozmowie z "Polska Times".

