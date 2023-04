Seriale o wilkołakach: 9 produkcji idealnych na wieczory

Jeśli jesteście fanami fantasy i uwielbiacie oglądać na ekranie dziwne, niebezpieczne oraz nierzeczywiste stworzenia, seriale o wilkołakach to coś dla was. W naszym zestawieniu znajdziecie serie pełne grozy, ale także nietypowe produkcje — jak choćby "Teen Wolf" o nastolatku, który po pechowym ugryzieniu przemienia się w bestię o nadprzyrodzonych umiejętnościach. Wśród polecanych przez nas seriali nie brakuje też historii z wątkiem kryminalnym w tle. "Dom grozy" oraz "Czysta krew" mogą stać się waszymi ulubionymi tytułami.

Seriale o wilkołakach warto zacząć od jednej z najpopularniejszych produkcji o tych bestiach. Co ciekawe, zdobyła ona nagrodę Saturna w kategorii najlepszego przekazu dla nastolatków.

Głównym bohaterem jest Scott McCall, chory na astmę, mieszkający z matką w Beacon Hills nastolatek, który jest zwyczajnym uczniem. Nie ma wielu znajomych oprócz Stilesa. Wraz z przyjacielem udają się do lasu, by odnaleźć ciało dziewczyny, która została rozszarpana przez bestię. Jego na pozór spokojnie życie zmienia się w momencie, kiedy zostaje ugryziony przez tajemnicze zwierzę. Po tym zdarzeniu dzień po dniu zauważa u siebie zmiany. Staje się pewny siebie, zwinny oraz wysportowany. Dzięki temu zyskuje uznanie kolegów i koleżanek ze szkoły oraz najpopularniejszej dziewczyny w liceum Lydii Marin. Ponadto zostaje gwiazdą drużyny lacrosse. Jednakże dosyć szybko okazuje się, że wiąże się to z nieprzyjemnymi dla niego konsekwencjami. Nowa uczennica, w której Scott się zakochuje, wraz z rodziną są łowcami wilkołaków.

Produkcja ta oparta jest poniekąd na filmie „Nastoletni wilkołak” z 1985 roku. Natomiast ten serial o wilkołaku emitowany był w latach 2011-2017 oraz liczy sobie aż 6 sezonów!

Drugą propozycją seriali o wilkołakach jest „Dom grozy”. Produkcja zdobyła nominację do Złotych Globów dla najlepszej aktorki w dramatycznej opowieści.

Akcja dzieje się w Londynie w 1891 roku. W mieście dochodzi do wielu zbrodni. Sprawcy zdarzeń nie są znani, a poszukująca ich policja rozkłada ręce. Jednakże ceniony i znany podróżnik sir Malcolm Murray oraz tajemnicza Vanessa Ives twierdzą, że za wszystkie morderstwa stoją nadprzyrodzone moce. Córka mężczyzny zaginęła niegdyś w tajemniczych okolicznościach. Para zaczyna własne śledztwo, a do pomocy dołącza do nich Ethan Chandler, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych wyborowy strzelec oraz Victor Frankenstein, młody, zafascynowany granicą między śmiercią a życiem doktor. Czy uda im się rozwikłać zagadkę?

Produkcja przepełniona jest erotyzmem oraz tym, że najbardziej kultowe postacie ożywają. Ten serial o wilkołakach przeniesie cię w świat tajemnic, a akcja jest nieprzewidywalna i dynamiczna, więc na nudę nie będziesz narzekać!

A teraz propozycja, która posiada 3 sezony! Ten serial o wampirach zdobył nominację do nagrody Saturna w kategorii dla najlepszego serialu o skróconym sezonie. Ponadto został wyróżniony również za najlepsze wydanie serialu telewizyjnego na Blu-ray i DVD.

Seth i Richard Gecko to bracia. Ten drugi jest brutalny oraz nieprzewidywalny. Przemierzają USA, w celu okradania banków. Podczas jednego z rabunków giną ludzie, a w pościg za rodzeństwem ruszają Freddie Gonzales oraz Earl McGraw. Bracia w takim przypadku wyruszają do Meksyku, a na zakładników biorą byłego pastora Jacoba Fullera oraz jego dzieci Scotta i Kate.

Ten amerykański serial jest odpowiedni dla miłośników horrorów. Ciekawostką jest fakt, że jest częścią filmowej sagi opartej na komiksie i produkcji filmowej „Od zmierzchu do świtu”.

Kolejną propozycją w rankingu seriale o wilkołakach jest „Czysta krew”. Przyprawia on o dreszcz emocji. Powstał na motywach powieści Charlaine Harris. Reżyserem jest Alan Ball, który jest zdobywcą nagrody Emmy i Oscara, chociażby za „American Beauty”.

Akcja rozgrywa się w Luizjanie, na południu Stanów Zjednoczonych. Sookie Stackhouse umie czytać w myślach oraz uwielbia przebywać wśród wampirów, ponieważ ich myśli są dla niej niezrozumiałe. Wraz z bratem Jasonem wychowywana była przez babcię, gdyż ich rodzice zginęli podczas powodzi. Kobieta robi wszystko, by mogła utrzymać swoje telepatyczne zdolności w tajemnicy przed światem. Podobne sekrety posiada Sam Merlotte, który jest właścicielem baru, w którym bohaterka pracuje jako barmanka. Jak poradzi sobie Sookie?

„Czyta krew” to siedmiosezonowa historia, która z pewnością wciągnie cię na długie, zimowe wieczory. Co ciekawe, zdobył on nawet Złoty Glob, dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym.

Czas na produkcję, która zdobyła nominację do nagrody EMMY za najlepsze sceny kaskaderskie. Ten serial o wilkołakach liczy sobie aż 6 sezonów, więc rozsiądź się wygodnie na kanapie.

Nick Burkhardt jest detektywem i wiedzie normalne życie. U swojego boku towarzyszy mu Juliette, co do której ma poważne zamiary. Pewnego dnia mężczyzna zaczyna zauważać dziwne potwory. W tym samym czasie jego ciotka Marie umiera i wyjawia mu rodzinny sekret. Albowiem członkowie ich rodu posiadają wielką zdolność rozpoznawania bestii, które kryją się pod zwykłymi ludźmi. Ich powołaniem jest walka z nimi. Nick musi utrzymać sekret przed partnerką oraz ukrywać swoje zadanie przed pracą w policji. W końcu zyskuje pomocnika w postaci Monroe’a, który ma za zadanie wprowadzić go w tajniki tego nadprzyrodzonego świata.

Ciekawostką jest, że fabuła produkcji poniekąd przetworzona jest przez baśnie braci Grimm. Na antenie królował przez 6 lat oraz ma dokładnie 6 sezonów.

Kolejną propozycją seriali o wilkołakach jest „Piękna i bestia”. Jeśli masz przed oczami animowaną produkcję Disneya, to cóż… musimy cię rozczarować. Patrząc na bajkową bestię, może w kilku procentach przypominałaby rzeczywiście wilkołaka, lecz teraz nie o tym!

Catherine Chandler to mądra pani detektyw z wydziału zabójstw. Kiedy kobieta była nastolatką, jej matka została zamordowana przez dwóch bandytów. Dodatkowo chcieli zabić i ją, lecz jakaś siła uratowała bohaterkę. Po tym czasie policjantka stała się silna z partnerką u boku Tess O’Malley. Pewnego dnia podczas śledztwa dotyczącego morderstwa, kobieta odkrywa, że przed laty lekarz Vincent Keller uchronił ją w czasie napadu na nią i jej matkę. Mężczyzna ukrywał się przez ten czas przez 10 lat. Ma bowiem sekret – gdy coś go zdenerwuje, to nie potrafi poskromić swojej siły oraz zmysłów i zamienia się… w bestię.

Żeby tradycji stało się zadość, para zakochuje się w sobie, lecz z pewnością nie będzie to związek idealny. Jest to produkcja w sam raz na zimowe wieczory.

Kolejna z propozycji seriali o wilkołakach to „The Order”. Posiada 2 sezony, a swoją premierę miał w latach 2019-2020.

Jack Morton to młody student. Dołącza to tajnego stowarzyszenia Błękitnej Róży. Trafia do świata magii. Ponadto miesza się w sprawy wilkołaków, które walczą z czarną magią. Od teraz musi trzymać swój sekret przed innymi oraz starać się prowadzić normalne życie.

Ta produkcja często jest mylona z parodią, gdyż niedorzeczne sceny, które się tam znajdują, dają możliwość pośmiania się. Odtworzone są wszystkie, możliwe schematy, jakie znajdziemy w tego typu gatunkach. Nie zabraknie tu magii, która polega na ofierze z krwi oraz szeptaniu łacińskich zwrotów. Jeśli lubisz taki gatunek, to polecamy ci również seriale fantasy.

Przedostatnią już propozycją w rankingu seriali o wilkołakach jest „Bitten”. Jest to kanadyjska produkcja, która liczy sobie aż 3 sezony. Emitowana była w latach 2014-2016.

Główna bohaterka Elena Michaels zostaje pewnej nocy ugryziona przez wilkołaka. Na skutek tych zdarzeń zyskuje nadprzyrodzone moce. Dołącza od teraz do tych stworzeń. Pragnie odnaleźć swoją watahę. Stawia przez sobą zadanie, czyli pomoc swoim przyjaciołom w rozwiązaniu wielu problemów, które stanęły niespodziewanie na ich drodze. Kobieta jest jedyną płcią piękną w tym stadzie. Jak odnajdzie się w nowej skórze?

Fabuła całej produkcji kręci się wokół klanu wilkołaków, który zdominowany jest przez mężczyzn. Może cię to zrazi, lecz zachęcamy, by dać tej historii szansę.

Ostatnią z propozycji seriali o wilkołakach jest kultowy „Buffy: postrach wampirów”. Ta produkcja była emitowana aż przez 6 lat, czyli od 1997 do 2003 roku. Co ciekawe, doczekał się spin-offu pt. „Anioł ciemności”. Swoją największą popularność miał w 2004 roku.

Tytułowa Buffy Summers jest szesnastolatką, która jest „wybrana”. Jej przeznaczenie to zabijanie wszelakich wampirów. Ze względu na złą reputację w poprzedniej szkole, gdyż spaliła salę gimnastyczną, przeprowadziła się do Kalifornii, by zacząć nowe życie. W murach nowej szkoły poznaje ekscentrycznego bibliotekarza. Wie on o jej misji. Z początku przerażający dla dziewczyny mężczyzna okaże się pomocną dłonią do walki. Pokazuje jej on bowiem księgę o wampirach. Buffy postanawia mu zaufać.

Nie obędzie się tu bez zakazanych romansów czy walki nastolatki z nadprzyrodzonym złem. Jeśli lubisz tego typu produkcje, to zachęcamy do zapoznania się z naszym innym rankingiem, jakim są seriale młodzieżowe, a się nie zawiedziesz!

