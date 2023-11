Już rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu Netflixa „The Eddy” z Joanną Kulig. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nową produkcję będziemy mogli oglądać w 2020 roku! Pierwszy sezon serialu będzie składał się z ośmiu odcinków. Polska aktorka niedawno została mamą, ale dzięki ogromnej popularności, jaką dała jej „Zimna wojna” zamierza wykorzystać szansę i nadal pracować. Zobaczcie, o czym będzie nowy serial z Joanną Kulig!

O czym będzie serial "The Eddy"?

Akcja serialu z Joanną Kulig rozgrywa się we współczesnym Paryżu. Dialogi będą prowadzone aż w trzech językach – angielskim, francuskim i uwaga... arabskim. Głównym miejscem akcji będzie jeden z lokalnych klubów, a przedstawiona w serialu historia pokaże losy właściciela klubu oraz członków zespołu, który gra w nim na stałe.

Joanna Kulig w serialu „The Eddy” zagra Maję. Jej bohaterka jest kobietą o pięknym głosie, ale na co dzień musi zmierzyć się z alkoholizmem. Maja dołączy do zespołu pianisty jazzowego, Elliota Udo, do tej pory występowali razem jedynie okazjonalnie. Niespodziewanie do Paryża przyjeżdża córka Elliota, Julia i sprawi, że ojciec będzie musiał pomóc jej uporać się z przeszłością. Ważną rolę w serialu pełni też współprowadzący klub. Jego tajemnicze życie będzie miało negatywny wpływ na Elliota i zespół. Serialowy band będzie składał się z prawdziwych muzyków. Stworzą go Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes.

W serialu oprócz gry aktorskiej Joanny Kulig usłyszymy też jej piękny głos. To z pewnością będzie dodatkową zachętą, aby obejrzeć produkcję Netflixa!

Joanna Kulig ma szansę na wielką karierę!

