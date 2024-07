Serial "Daleko od noszy" już w marcu pojawi się na antenie Polsatu! O tym, że popularny serial komediowy znów pojawi się w ramówce stacji, poinformował sam twórca hitu, Krzysztof Jaroszyński. Reżyser serialu zamieścił wpis na swoim profilu na Facebooku w którym przekazał informację, kiedy "Daleko od noszy" pojawi się w Polsacie. Przy okazji zdradził, że produkcja z udziałem m.in. Dody będzie nosić nową nazwę!

Okazuje się, że komediowy serial stworzony przez Krzysztof Jaroszyńskiego będzie teraz nosić tytuł "Nosze-reaktywacja". Kiedy będziemy mogli oglądać dalsze losy m.in. doktora Kidlera czy siostry Basen?

A więc "Nosze-reaktywacja" ma głównym Polsacie. I to nie od jesieni, tylko już od marca. I to w soboty. I to w dobrej porze poobiedniej...no,no...- napisał Krzysztof Jaroszyński.