Już wkrótce w "M jak miłość" dojdzie do prawdziwego dramatu. Okazuje się, że w 1432. odcinku jeden z bohaterów serialu targnie się na swoje życie! Kto popełni samobójstwo? Według doniesień magazynu "Świat Seriali" to ojciec Julki (Joanna Kuberska). Okazuje się, że mężczyzna powiesi się w domu... Czy Julka i Paweł uratują Kryszaka (Bogdan Kalus)? Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

Dlaczego ojciec Julki popełni samobójstwo?

Jak informuje magazyn "Świat Seriali", w 1432. odcinku serialu Halina Kryszak (Małgorzata Bogdańska) pojawi się w bistro, żeby porozmawiać z córką o dziwnym zachowaniu jej męża. Paweł (Rafał Mroczek) postanowi pomóc Julce i zadzwoni do jej ojca, a wtedy dowie się, że Kryszak wpakował się w poważne kłopoty. Okazuje się, że ojciec Julii podżyrował kredyt swojemu koledze, ale kiedy jego znajomy zbankrutował, wszystkie zobowiązania wobec banku spadły na niego! Kryszak musi spłacić ogromny dług. W jego domu pojawi się komornik, żeby wycenić posiadłość i wystawić ją na licytację.

Paweł powie Julce i jej mamie o problemach finansowych Kryszaka. Zduński razem z Julią od razu pojadą do rodzinnego domu Kryszaków. Niestety, kiedy Paweł i Julka wejdą do środka, będzie już za późno... Chwilę wcześniej Kryszak popełni samobójstwo! Zduński podejmie próbę ratowania ojca byłej dziewczyny. Jak już wiemy, Kryszak przeżyje, a jego zachowanie w szpitalu zaskoczy wszystkich!

Przypominamy, że 1432. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 26 marca.

Ojciec Julki popełni samobójstwo

