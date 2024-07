Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Reklama

2. sezon „Rodu smoka” powoli zmierza ku końcowi. Ostatni odcinek najnowszej serii Max ukaże się 5 sierpnia. Dowiemy się, kto zwyciężył w krwawej wojnie domowej?

Choć część widzów początkowo narzekała na brak akcji i powolne tempo 2. sezonu „Rodu smoka”, w czwartym odcinku serii wszystko przyspieszyło, a konflikt wewnętrzny zwany Tańcem smoków rozpętał się na dobre. Fani byli świadkami licznych starć, podczas których zginął jeden z głównych bohaterów.

Zatem wojna pomiędzy zwolennikami królowej Rhaenyry Targaryen ( Emma D'Arcy ) a królem Aegonem II Targaryenem (Tom Glynn-Carney) z pewnością stanie się paskudniejsza i możemy się spodziewać, że zginie więcej ludzi.

Jak tę brutalną opowieść skończył w swojej książce George R. R. Martin?

Zobacz także

Kto zwycięża w „Rodzie smoka”? Tak historia kończy się według powieści

Ostatecznie w powieści „Ogień i krew” to Czarni wygrywają wojnę nazywaną Tańcem smoków. Następuje to jednak dopiero po najdotkliwszych stratach po obu stronach konfliktu i śmierci wielu kluczowych graczy.

Po śmierci synów króla Aegona II Targaryena na Smoczej Skale szuka się zemsty, gdy królowa Rhaenyra Targaryen zostaje stracona przez smoka Aegona Sunfyre na oczach jej czwartego syna, księcia Aegona Targaryena, który został wzięty do niewoli, ale teraz jest jego spadkobiercą.

Po tym zwycięstwie i odbiciu Królewskiej Przystani od rebeliantów armie Zielonych zostają pokonane na Królewskim Szlaku i staje się jasne, że Czarni wkrótce odzyskają stolicę.

Król Aegon II pozostaje jednak buntowniczy, co doprowadziło do zamordowania go przez swoich ludzi.

Syn Rhaenyry i Daemona, książę Aegon, zostaje uwolniony i ostatecznie koronowany na króla Aegona III Targaryena.

Śmierć większości żyjących smoków podczas konfliktu spowodowała, że nowy monarcha został nazwany Aegonem Zgubą Smoków.

Targaryenowie pozostają u władzy przez dwa stulecia, aż do Rebelii Roberta, kiedy szalony król Aerys II Targaryen zostaje obalony przez króla Roberta Baratheona.

Spodziewaliście się takiego rozwiązania? Myślicie, że twórcy „Rodu smoka” będą wierni historii zawartej w powieści George'a R. R. Martina? A może postanowią nieco ją zmienić?

Zobacz także: Czy Aegon zginął w 2. sezonie „Rodu smoka”? Co stało się w 4. odcinku?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.