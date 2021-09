"Receptura": Zosia dzięki recepturze zmieni swoją przyszłość? Nowy serial hitem TVN

W ostatnim czasie wiele formatów sprzed lat wraca na antenę! Taka sytuacja miała miejsce w przypadku programów rozrywkowych w TVP 2, z kolei na antenę TVN wróci „ BrzydUla ”, ku wielkiej radości fanów serialu. Być może to nie wszystko! Stacja w mediach społecznościowych zapytała widzów, jaki serial ponownie zobaczyliby na antenie. Okazuje się, że oprócz "BrzudUli" Internauci tęsknią też za "Prawem Agaty". Czy jest szansa, że serial będzie miał swój wielki powrót? Będzie kolejna kontynuacja serialu sprzed lat!? O powrocie serialu „BrzydUla” plotkowano już od dawna. Teraz jest już jasne, że serial wróci na antenę i widzowie poznają dalsze losy Uli Cieplak. Czy taki sam los czeka „Prawo Agaty”? Serial zakończył się informacją o ciąży głównej bohaterki, a to oznacza, że kontynuacja historii byłaby bardzo ciekawa. Co więcej powrotu tego serialu chcą sami widzowie! Na oficjalnym Instagramie stacji pojawiła się grafika z czterema serialami i pytaniem, który serial powinien wrócić. Internauci mieli do wyboru: "BrzydUlę, "Prawo Agaty", "Przepis na życie" i "Magdę M." Okazuje się, że dwie pierwsze propozycje zyskały najwięcej głosów. Być może stacja weźmie pod uwagę głosy widzów i znów zobaczymy Agnieszkę Dygant w roli mecenas Agaty Przybysz. Zobacz także: Joanna Kuberska z "M jak miłość" wraca do pracy! "Od nowego tygodnia wracam w końcu na plan serialu" Wyświetl ten post na Instagramie. 1, 2, 3 czy 4? 😉 Wspisujcie odpowiednią cyfrę w...