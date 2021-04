Fani serialu „Ranczo” długo czekali na tę wiadomość! Wiele wskazuje na to, że już niebawem powstanie miniserial oraz film na bazie „Rancza”. Producent serialu, Maciej Strzembosz rozpoczął rozmowy z Telewizją Polską i być może już latem aktorzy mogli rozpocząć prace na planie. Czy zatem powstanie 11. sezon "Rancza"? Co dalej z postacią Kusego?

Serial „Ranczo” to jeden z największych hitów TVP. Ostatni sezon serialu wyprodukowanego przez Macieja Strzembosza widzowie zobaczyli w 2016 roku. Od tego czasu wielokrotnie pojawiały się informacje, że serial zostanie kontynuowany, a nawet na jego podstawie miał powstać film. Sytuacja mocno się skomplikowała, kiedy w 2018 roku zmarł autor scenariusza, Andrzej Grembowicz, a w 2020 roku odszedł Paweł Królikowski, który wcielał się w słynną postać Kusego.

Teraz znów pojawiła się szansa na kontynuację "Rancza". Jak informuje serwis wirtualnemedia.pl producent serialu podjął rozmowy z Telewizją Polską:

Co dalej z postacią Kusego? Czy Pawła Królikowskiego zastąpiłby inny aktor? Okazuje się, że ten temat nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty:

Nie chce o tym na razie rozmawiać, jest zbyt wcześnie. Mogę tylko powiedzieć, że mam na to pewien pomysł - mówi Maciej Strzembosz .

Fani serialu nie kryją radoście, że znów będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Pojawiają się też krytyczne głosy, że skoro "Ranczo" zostało zakończone nie powinno być kontynuacji bez głównego bohatera.

Super serial i super ze będzie dalsza kontynuacja. Jest jednym z najlepszych seriali

Serial bez Kusego? Przepraszam, ale to była jedna z kluczowych i najlepszych postaci w "Ranczu". No ale skoro dalej kręcony jest/ma być "Świat Według Kiepskich" bez postaci Boczka i Paździocha, to chyba nie powinienem się dziwić...

Odgrzewany kotlet. Każda historia, każdy serial, ma swój początek i koniec. Kontynuacja po tylu latach, tym bardziej nie ma sensu.