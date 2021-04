To oficjalne! Polską edycję hitowego show „Magia nagości” w Zoom TV poprowadzi Beata Olga Kowalska - znana wszystkim z roli doktorowej w serialu „Ranczo”! Kiedy wystartuje najbardziej kontrowersyjny program w historii polskiej telewizji? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Program "Magia nagości" to show, w którym uczestnicy wybierają kandydatów/kandydatki na randkę tylko na podstawie... ich nagich ciał.

Polska edycja "Magii miłości" jest oparta na brytyjskim formacie - "Naked Attraction". Do tej pory show było pokazywane m.in. w Finlandii, Danii, Rosji czy we Włoszech - wszędzie cieszyło się ogromną popularnością. Program ma mieć swoją premierę już w maju tego roku!

Polską edycję show poprowadzi Beata Olga Kowalska, czyli słynna Wezółowa z "Rancza", która ma na swoim koncie udział również w takich serialach jak "M jak miłość", "Plebania" czy "Ojciec Mateusz". Wzięła również udział w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dlaczego aktorka zgodziła się na udział w tym formacie?

Wiem, że „Magia nagości” to odważny program, ale ja kocham takie wyzwania. Podczas, gdy współczesne media kreują kanony piękna i bombardują nas sztucznymi obrazkami ludzkiego ciała, najnowszy show stacji Zoom TV pokazuje, jak piękni w swojej różnorodności są ludzie. „Magia nagości” to program, który nikogo nie wyklucza, co mnie, jako osobie otwartej i tolerancyjnej, bardzo odpowiada – mówi o swoim udziale w programie "Magia nagości" Beata Olga Kowalska.