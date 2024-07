Co nowego w "Przyjaciółkach"? Mamy dla Was zwiastun 11. odcinka popularnego serialu w Polsacie. Będzie się działo, zwłaszcza, że u Anki (Magdalena Stużyńska) lekarz wykrył guza w piersi! Jak Strzelecka poradzi sobie z tą wiadomością? Co jeszcze w nowym odcinku?

Reklama

Przyjaciółki - co się wydarzy w 11. odcinku?

Michał spędza pierwszy dzień w roli opiekuna Mikołaja (Alan Zaboklicki). Chwila nieuwagi wystarcza i Michał ląduje z dzieckiem w szpitalu. Te chwile niepokoju i napięcia doprowadzają do dzikiej awantury między Patrycją (Joanna Liszowska) i Michałem. Prezes proponuje Zuzie wspólny wyjazd na weekendowe szkolenie. Zuza nie skorzysta z zaproszenia, ponieważ umówiła się już z Jankiem (Marek Bukowski). Francesco nie ukrywa swojego niezadowolenia. Robert proponuje Indze (Małgorzata Socha) poważny związek. Wprowadza się do niej i obiecuje pomoc przy Hani (Pola Figurska) oraz w pracach domowych. Inga jest zaskoczona, ale chętnie się zgadza. Marzyła o zacieśnieniu tej relacji.

Jedenasty odcinek siódmej serii "Przyjaciółek" – w czwartek, o godz. 21.05 w Polsacie.

Zobacz także

Zobacz: Anita Sokołowska pokazała synka! Zobaczcie Antosia na rajskiej plaży ZDJĘCIE