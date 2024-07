1 z 14

Finał sezonu "Przyjaciółek"! Juz jutro 18 maja ostatni odcinek 10 sezonu serialu! Co się wydarzy?

Paweł i Anka przygotowują się do ślubu. Paweł jest bardzo przejęty. Wydaje się, że denerwuje się bardziej niż panna młoda. Patrycja na cmentarzu spotyka Wiktora. Nie wie co ma myśleć o całej sytuacji. Może faktycznie jego relacja z żoną to nie jej sprawa. Wiktor nalega na spotkanie. Patrycja nie jest pewna czy po wszystkim co usłyszała potrafi mu jeszcze zaufać. Zuza umawia się z Markiem. Mężczyzna zabiera ją do domu na seans filmowy z córką.

