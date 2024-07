Magdalena Stużyńska opowiedziała o drugim ślubie swojej serialowej bohaterki w "Przyjaciółkach". Anka po raz drugi wychodzi za mąż za Pawła ( w tej roli Bartłomiej Kasprzykowski). Za pierwszym małżeństwo nie wypaliło, ponieważ Paweł traktował Ankę z wyższością, co sprawiło, że ona popadła w alkoholizm.

Para rozwiodła się, a Anka stanęła na nogi i zatrudniła się w tej samej kancelarii prawniczej. To doprowadziło do tego, że postacie Magdaleny Stużyńskiej i Bartłomieja Kasprzykowskiego w "Przyjaciółkach" zaczęły się do siebie zbliżać. Już niebawem dojdzie do drugiego ślubu.

Co nam na ten temat zdradziła Magdalena Stużyńska?

Magdalena Stużyńska o drugim ślubie w Przyjaciółkach