Patrycja (Joanna Liszowska) i Wiktor (Paweł Deląg) będą mieli dziecko! W 131. odcinku "Przyjaciółek" (emisja w czwartek 26.04.2018 o godzinie 21.10 w Polsacie) Patrycja Kochan zorientuje się, że jest w ciąży. To Jeleński namawiał ją na dziecko, a ona nie wyznała, że choruje na nadciśnienie płucne, które może ją zabić.

Zuza (Anita Sokołowska), Inga (Małgorzata Socha) i Anka (Magdalena Stużyńska) dowiedzą się o ciąży Patrycji od Wiki (Roma Gąsiorowska) i będą chciały porozmawiać z Wiktorem. Kochan im na to nie pozwoli i zagrozi, że jeśli to zrobią, to będzie definitywny koniec ich przyjaźni!

Poprzedni poród Patrycji był cudem - tak przynajmniej twierdził jej lekarz prowadzący. Czy tym razem też wszystko się ułoży? Scenarzyści "Przyjaciółek" nie byliby sobą, gdyby nie zafundowali nam emocjonującego wątku. Z pewnością nie obejdzie się bez komplikacji. Patrycja jednak marzy o powiększeniu rodziny i jest gotowa na ryzyko. W najczarniejszym scenariuszu nowych odcinków "Przyjaciółek" ciężarna żona prawnika może umrzeć... Myślicie, że tak się stanie?

