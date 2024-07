Mamy zwiastun nowego odcinka "Przyjaciółek"! Co wydarzy się w odcinku z 27 kwietnia? Niespodziewana wizyta dawnej kochanki Pawła! Jakie plany na mama Zosi? Zobaczcie zwiastun dziewiątego odcinka!

Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) pozna dawną kochankę Pawła (Bartek Kasprzykowski)! Czy Mirka (Monika Szalaty), mama Zosi (Malwina Dubowska), przekona córkę, aby z nią wyjechała? Czy Dagmar (Marcin Korcz) wybaczy Kate (Ilona Lewandowska) i Zuzie (Anita Sokołowska)? Czy Aneta (Angelika Kurowska), nowa asystentka Zuzy, sprosta jej wymaganiom? Czy Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz) postawi na swoim i przyciśnie Marcina (Sambor Czarnota), by dotrzymał warunków umowy? Czy Patrycja (Joanna Liszowska) będzie dalej brnęła w romans z Wiktorem (Paweł Deląg)?

Przyjaciółki: opis odcinka z 27 kwietnia

Anka, Patrycja i Zuza odbierają Ingę z lotniska. Dziewczyny nadrabiają czas rozłąki. Dorota spotyka się z Marcinem celem sfinalizowania transakcji wynajmu mieszkania. Zuzę zaczyna powoli irytować nowa asystentka. Robert okazuje się być wyjątkowo dobrze przygotowany do roli ojca. Jeleński nalega na kolejne spotkanie z Patrycją. Zuza wyznaje Indze, co się wydarzyło pomiędzy nią a Jerzym w Nowym Jorku. Zuzę coraz bardziej intryguje Marek z ochrony. Daje zaprosić się na randkę, która nieoczekiwanie szybko się kończy. Anka po poznaniu Mirki, matki Zosi, dochodzi do wniosku, że dziewczyna powinna zostać z nimi. Ich plan psuje nagły wyjazd kobiety. Czy pomimo sprzeciwu wszystkich zabierze ze sobą córkę?

Dziewiąty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 27 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie.

