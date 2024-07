Mamy zwiastun i opis 10. odcinka "Przyjaciółek" z 4 maja! Katarzyna Glinka dołącza do obsady! Czy zagra rywalkę Doroty? Czy Łukasz (Mikołaj Krawczyk) ma kochankę? Marek (Radosław Pazura) zaprasza Zuzę (Anita Sokołowska) na trening strzelecki i zapewnia, że nie straci dla niej głowy. Z każdym dniem Patrycja (Joanna Liszowska) jest coraz bardziej zainteresowana Wiktorem (Paweł Deląg). Co jeszcze wydarzy się w dziesiątym odcinku dziewiątej serii "Przyjaciółek"? Zobaczcie zwiastun!

Reklama

Zobacz: Dorotka na tropie zdrady... Agnieszka Sienkiewicz opowiedziała nam co wydarzy się w "Przyjaciółkach"

Przyjaciółki - zwiastun 10. odcinka!

Do mieszkania Anki (Magdalena Stużyńska - Brauer) i Pawła (Bartek Kasprzykowski) przychodzi Mirka (Monika Szalaty). Okazuje się, że Zośka (Malwina Dubowska) uciekła z hotelu. Nikt nie ma pojęcia, gdzie mogła się zatrzymać. Kiedy wszyscy szukają Zośki, w mieszkaniu pojawia się Julka (Nicole Bogdanowicz). Informuje, że dziewczyna zatrzymała się u niej. Zuza (Anita Sokołowska) wyznaje, że kocha Jerzego (Mariusz Bonaszewski). Teraz Inga (Małgorzata Socha) lepiej rozumie, to co wydarzyło się w Nowym Jorku. Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) zachowuje wzmożoną czujność w stosunku do Łukasza (Mikołaj Krawczyk). Okazuje się, prezesem Unibanku jest bardzo atrakcyjna kobieta (w tej roli do obsady dołącza Katarzyna Glinka)! Zuza wybiera się do Stefy (Dorota Kolak). Niespodziewanie odwiedza je Bożena (Anna Tomaszewska) z Jaśkiem (Marek Bukowski) i Beatą (Karolina Nowakowska). Mają szokującą wiadomość. Dziewczyny idą na strzelnicę, gdzie spotykają Marka (Radosław Pazura) i jego córkę, Adę (Julia Kostow). Marka wzywają sprawy służbowe. Zuza proponuje, że zaopiekuje się dziewczynką. Kiedy odprowadza małą do domu, drzwi otwiera jej mama Ady (Agnieszka Kawiorska). Wiktor (Paweł Deląg) odwozi Patrycję (Joanna Liszowska) do pracy. Ich czułe pożegnanie widzi Teresa (Grażyna Strachota). Nie czeka długo, aby opowiedzieć Patrycji o jego romansach, o których słyszała od zmarłej żony Wiktora.

Dziesiąty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 4 maja, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Zobacz także

Zobacz: Przyjaźń po rozstaniu: czy jest możliwa?