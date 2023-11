Przed nami 12. odcinek „Przyjaciółek”. Możemy być pewni, że nie zabraknie emocji, bo to już ostatni, finałowy odcinek 10. sezonu serialu. Wszystko wskazuje na to, że życie przyjaciółek skomplikuje się jeszcze bardziej, choć z pozoru zaczęło się układać. Zuza (Anita Sokołowska) szuka z Jankiem (Marek Bukowski) nowego mieszkania. Planuje z nim przyszłość i jest szczęśliwa, ale tę sielankę zburzy Marek (Radosław Pazura). Mężczyźnie bardzo zależy na konfrontacji z Jankiem, ale ulega wypadkowi i w ciężkim stanie trafia do szpitala! Tymczasem Robert (Krzysztof Wieszczek) dowie się o zdradzie Ingi (Małgorzata Socha)! W jaki sposób? Zobaczcie zwiastun 12. odcinka „Przyjaciółek” i pamiętajcie, że finał sezonu już dziś, 23 listopada, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Robert dowie się o zdradzie Ingi!

Inga zostanie porzucona?

