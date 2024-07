Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w półfinałowym odcinku przebojowych "Przyjaciółek". Emisja 11 maja, o godzinie 21:10 na antenie Telewizji Polsat.

Dagmar (Marcin Korcz) zaczyna nowe życie, Robert (Krzysztof Wieszczek) wyznacza nowe zasady, a Paweł (Bartek Kasprzykowski) prosi najbliższych o wybaczenie.

Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) dowiadują się, że mają współpracować z Wiktorem Jeleńskim (Paweł Deląg). Zuza (Anita Sokołowska) spotyka Dagmara (Marcin Korcz), który postanowił zmienić styl na „złego chłopca”. Wiktor przychodzi do mieszkania Patrycji (Joanna Liszowska), bo ona nie odbiera jego telefonów ani nie odpisuje na SMS-y. Patrycja wyznaje wszystko o Jeleńskim Indze (Małgorzata) i Zuzie. Nie jest jednak gotowa, by przyznać się Ance. Julka (Nicole Bogdanowicz) i Zośka (Malwina Dubowska) zaskakują Ankę i Pawła, przygotowując wspólnie posiłek. Marek (Radosław Pazura) wyjaśnia Zuzie, jaki ma układ z byłą żoną. Robert (Krzysztof Wieszczek) natomiast ma coraz więcej zastrzeżeń, co do sposobu wychowania Hani (Pola Figurska) przez Ingę. Jego ciągłe uwagi wyprowadzają ją z równowagi. Czy dojdzie do wielkiej kłótni? Przekonamy się w półfinałowym odcinku "Przyjaciółek"! Jedenasty odcinek dziewiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 11 maja, o godzinie 21:10 w Polsacie.

