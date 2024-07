Co wydarzy się w kolejnym, 10. już odcinku siódmego sezonu "Przyjaciółek"? Mamy dla Was zwiastun, a w nim... Patrycja (Joanna Liszowska) prosi Ankę (Magdalena Stużyńska - Brauer), żeby zaopiekowała się Mikołajem (Alan Zaboklicki). Michał (Marcin Rogacewicz) znowu wraca do Polski. Inga (Małgorzata Socha) i Francesco (Stefano Terrazzino) organizują wieczór z włoską kuchnią. A Zuza (Anita Sokołowska) wpada z winem do Jaśka (Marek Bukowski). Co jeszcze wydarzy się w dziesiątym odcinku serialu?

Anka poważnie zachoruje?!

W mieszkaniu Anki robi się coraz gorącej. Julka (Nicole Bogdanowicz) sprowadziła męża, teściowa przesiaduje z kochankiem, zięć przyprowadza kuzynkę! Córka Anki źle się czuje. Jej mama podejrzewa, że jest w ciąży. Robert (Krzysztof Wieszczek) odwołuje weekend, który miał spędzić razem z Ingą. Niespodziewanie z Kopenhagi przyjeżdża Michał. Patrycja nie ukrywa złości na niego. Inga organizuje kolację, na którą miedzy innymi zaprasza Francesco. Gośka (Karolina Staniec), kuzynka Czarka (Kamil Kula), wpada Pawłowi (Bartek Kasprzykowski) w oko. Kolacja u Ingi rozkręca się, włoskie wino, włoskie piosenki. Francesco przyrządza włoskie danie. Przyjaciółki świetnie się bawią! Wtedy przychodzi niezapowiedziany gość - Robert. Zuza (Anita Sokołowska) po powrocie od Ingi odwiedza Jaśka (Marek Bukowski). Anka podczas samodzielnego badania piersi wyczuwa zgrubienie, czuje ogromy niepokój…

Dziesiąty odcinek "Przyjaciółek" – w czwartek, o godz. 21.05 w Polsacie.

