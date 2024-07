Mamy zwiastun kolejnego odcinka serialu "Przyjaciółki". Co słychać u Zuzy, Anki, Patrycji i Ingi? Patrycja (Joanna Liszowska) jest przekonana, że Michał (Marcin Rogacewicz) ma romans. Zuza (Anita Sokołowska), chcąc nie chcąc, idzie na kolecję z Francesco (Stefano Terrazzino). Za to Indze (Małgorzata Socha) miękną kolana na jego widok! Natomiast Anka (Magdalena Stużyńska - Brauer) chce wrócić na studia prawnicze. Czy kiedyś stanie na przeciwko Pawła (Bartek Kasprzykowski) na sali sądowej?

Inga pomaga Francesco w znalezieniu domu w Warszawie. Razem w Dorotą (Agnieszka Sienkiewicz) pokazuje prezesowi willę, której nie udało jej się ostatnio sprzedać. Francesco jest zachwycony i decyduje się na wynajem. Po wyjeździe Michała do Kopenhagi Patrycja nabiera podejrzeń, że jest zdradzana. Coraz więcej na to wskazuje. Postanawia „odwiedzić” męża w Danii. Zuza wyznaje Patrycji, że wpadli w poważne problemy finansowe, a Michał ukrywa to, by nie obciążać jej dodatkowymi zmartwieniami. Anka jest coraz bardziej sfrustrowana brakiem zajęcia. Rola „ekskluzywnej pani domu” już jej się znudziła. Strzelecka postanawia dokończyć studia prawnicze, które przerwała na czwartym roku, gdy zaszła w ciążę z Julką (Nicole Bogdanowicz). Zakochani, Maria (Ewa Kasprzyk) i Gabriel (Bartosz Waga), nie kryją się już ze swoim szczęściem.

Kolejny odcinek w czwartek, o godzinie 20:05 w Polsacie.



Inga odnajduje się powoli w nowej pracy.