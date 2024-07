1 z 5

Co w nowym odcinku serialu Przyjaciółki? Będzie się działo! Anka (Magdalena Stużyńska) chce wrócić na studia prawnicze! Paweł (Bartek Kasprzykowski) jest w szoku! Strzelecka ma zamiar dokończyć studia i zrobić magistra. Marzy o pracy w kancelarii prawnej. Czy kiedyś stanie na przeciwko Pawła na sali sądowej? To jednak początek emocji! Dziewiętnastoletnia Julka (Nicole Bogdanowicz) oznajmia matce, że wzięła z Czarkiem (Kamil Kula) ślub!!

Ślub w Przyjaciółkach!?

Co ciekawsze, Ania i Paweł nie wiedzieli, że Julka spotyka się z Cezarym. Co prawda, dziwiły ich wizyty domowe weterynarza i dosyć częste wyprawy Julki do lecznicy, bo Diana wydawała im się już zdrowa. Martwili się, że córka nie spotyka się z rówieśnikami, a zamiast imprezować, chodzi na długie spacery z psem. Nie spodziewali się chyba, że kryje się za tym ślub:

Mamo, wzięliśmy z Czarkiem ślub. - mówi córka Anki. Co zrobiliście? - pyta z niedowierzaniem Anka.

Jak Anka przekaże tą nowinę Pawłowi? Ósmy odcinek "Przyjaciółek" – 21 kwietnia (czwartek), godz. 21.05 w Polsacie.

