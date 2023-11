Reklama

Przed nami szósty odcinek "Przyjaciółek". Co się wydarzy? Patrycja (Joanna Liszowska) opowiada przyjaciółkom o zaręczynach i rezygnacji z pracy. Zuza (Anita Sokołowska) i Inga (Małgorzata Socha) sceptycznie podchodzą do jej decyzji. Patrycja jest jednak ślepo zapatrzona w Wiktora (Paweł Deląg). Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) mści się na Łukaszu (Mikołaj Krawczyk). Kobieta wyczyściła konta bankowe męża i pozrywała lokaty, zostawiając go bez środków do życia. Łukasz chce wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie Doroty.

Zobacz: Anita Sokołowska już kilka razy żegnała się w rolą w "Przyjaciółkach"! Dlaczego?

Julka mówi Ance (Magdalena Stużyńska - Brauer) i Pawłowi (Bartek Kasprzykowski), że jest w ciąży. Anka nie chce jednak sprzedawać domu...

Szósty odcinek dziesiątej serii "Przyjaciółek" w czwartek - 12 października, o godzinie 21:10 w Polsacie.

Reklama

Zobacz: "Przyjaciółki": Podoba Ci się styl Zuzy? Ubierz się tak jak bohaterka Anity Sokołowskiej! Znaleźliśmy podobne ubrania!