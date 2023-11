Reklama

12. sezon "Przyjaciółek" nie jest zbyt łaskawy dla Ingi (Małgorzata Socha). Po 11. sezonie, w którym nie narzekała na brak pracy i adoratorów, jej życie zmieniło się o 180 stopni. Inga straciła pracę, przestała spotykać się z mężczyznami, a za to zaczęła zajadać smutki i bardzo przytyła. Do tego problemy z córką i znalezieniem nowej pracy nie pomagają jej powrócić do formy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Jakby tego wszystkiego było mało, to w 138. odcinku Indze... zepsuje się pralka.

Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w naprawie sprzętu pomoże jej pewien przystojniak... Czyżby wpadł Indze w oko? Zobaczcie wideo, a wszystko stanie się jasne!

Inga nie ukrywała swojego zachwytu!

Mat. prasowe

Czy los Ingi w końcu się odmieni?

