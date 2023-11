Agnieszka Sienkiewicz jest aktualnie szczęśliwą mężatką, jednak kilka lat temu była związana z żonatym aktorem - Maciejem Marczewskim. W programie opowiedziała o tym, jak dzisiaj wspomina ten związek:

Związałam się w wieku 25 lat z mężczyzną, który miał trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. To była świadoma, odpowiedzialna decyzja. Wiedziałam z czym to się wiąże. Mi to dało strasznie dużo szczęścia wtedy - absolutnie byłam w tym spełniona. W pewnym sensie kochałam jego dzieci, dla mnie to była rodzina.