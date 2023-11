1 z 5

Już 28 lutego zobaczymy 1. odcinek 13. sezonu "Przyjaciółek" i dowiemy się, co słychać u naszych ulubionych bohaterek Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Nie jest już jednak tajemnicą, że u dziewczyn losy znów potoczą się nie najlepiej. Zuza prawdopdobnie zostanie zdradzona przez Jaśka, Patrycja będzie toczyła wojnę z Wiki, a Anka usłyszy od Pawła, że on kocha inną! Ale to nie koniec problemów w życiu Anki. Co jeszcze się u niej wydarzy? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii.

