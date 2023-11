"Przyjaciółki" wracają! Wielkimi krokami zbliża się 13. sezon serialu, który zapowiada się bardzo emocjonująco. Początkowo mówiło się, że 1. odcinek produkcji i dalsze losy bohaterek Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska) zobaczymy 7 marca, jednak Polsat zdecydował się przyspieszyć emisję i oficjalnie zapowiedział premierę na 28 lutego. Teraz okazuje się jednak, że 1. odcinek będziecie mogli zobaczyć już w tym tygodniu!

Nie powinno to nikogo jednak dziwić, w końcu "Przyjaciółki" zawsze przyciągają tłumy widzów przed telewizory. To już hitowy serial Polsatu. Wszyscy miłośnicy produkcji z pewnością będą zachwyci z wiadomości, że 1. odcinek będzie można zobaczyć już w ten czwartek, czyli 21 lutego. Jak to możliwe?

