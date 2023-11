Przypomnijmy, że 10. sezon zakończył się m.in. sceną, gdy Janek otwierał kopertę z wynikami badań genetycznych. Jego mina była jednoznaczna - ujrzał wynik negatywny. Nie wiedział wtedy jednak, że badane było DNA Marka! Teraz fani obawiają się najgorszego...

Czyli Jasiek nie jest ojcem „dzidzi”...????????... ????????????

Pewnie Marka dziecko

Czyli jasiek wie, ze to nie jego dziecko

No pewnie!Wkońcu się dowiedział że to dziecko Jerzego

Ja myślę, że będzie tak: Jasiek otworzył kopertę z wynikami , gdzie było napisane , że nie jest ojcem dziecka. Tylko on nie wie, że to nie jego DNA było badane. Odejdzie od Zuzy, ale ona mu wyjaśni, że to było DNA Marka czy jak mu tam. I wtedy będą rodzinką super. Musi tak być.