Niedawno zakończył się 10. sezon „Przyjaciółek”, który był pełen emocji! Wciąż nie wiemy, kto jest ojcem dziecka Zuzy (Anita Sokołowska) - Janek (Marek Bukowski) czy może Marek (Radosław Pazura). Wiadomo za to, że Robert (Krzysztof Wieszczek) dowiedział się o zdradzie Ingi (Małgorzata Socha). Anka (Magda Stużyńska) znów ma problemy rodzinne - w ostatnim odcinku do jej domu weszła policja! Z kolei wszystko wskazuje na to, że Patrycja (Joanna Liszowska) znów będzie singielką. Wszystkiego dowiemy się oczywiście w 11. sezonie serialu, który już niebawem! Wiemy, kiedy 1. odcinek, a tymczasem gwiazdy ciężko pracują na planie i pokazały pierwsze zdjęcia produkcji. Znajdziecie je na kolejnych stronach galerii!

