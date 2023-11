2 z 5

Ostatni odcinek 10. sezonu „Przyjaciółek” przyniósł mnóstwo emocji i podgrzał atmosferę do końca! Przypomnijmy, że w finałowej scenie Robert (Krzysztof Wieszczek) dowiedział się o zdradzie Ingi, Janek (Marek Bukowski) odkrył list z wynikami badań genetycznych, a do domu Strzeleckich weszła policja! Co więc wydarzy się w 11. sezonie serialu?

