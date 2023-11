Reklama

11. sezon „Przyjaciółek” zbliża się wielkimi krokami! Do tej pory wiadomo było, że nowy sezon ma się pojawić w marcu 2018 na antenie Polsatu. Każdy kolejny odcinek produkcji zawsze był emitowany w czwartki, więc najwierniejsi fani „Przyjaciółek” mieli nadzieję, że pierwszy odcinek trafi na ekrany 1 marca. Teraz jednak pojawiły się nowe spekulacje na ten temat!

Kiedy emisja 1. odcinka „Przyjaciółek 11”?

Fani z niecierpliwością odliczają dni do marca, by w końcu móc poznać dalsze losy czterech „Przyjaciółek” - Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Zuzy (Anita Sokołowska) oraz Anki (Magda Stużyńska). Teraz właśnie w sieci pojawiła się informacja, że pierwszy odcinek 11. sezonu „Przyjaciółek” zostanie wyemitowany 8 marca! Byłaby to wielka niespodzianka, a zarazem niezwykły prezent dla kobiecej części widowni (w końcu 8 marca jest Dzień Kobiet!).

Postanowiliśmy sprawdzić tę informację i jak się okazuje, data 8 marca nie jest jeszcze pewna. Dopiero w lutym poznamy oficjalny termin emisji 11. sezonu „Przyjaciółek”. Czekacie?

W 11. sezonie "Przyjaciółek" będzie się działo!

Zuza zostanie matką!

Patrycja weźmie ślub z Wiktorem

