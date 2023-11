W 11. sezonie serialu "Przyjaciółki", który zobaczymy już w marcu 2018 w Polsacie, życiowe rewolucje u tytułowych bohaterek. Ale takich jak u Patrycji chyba nikt się nie spodziewał. Joanna Liszowska właśnie pokazała zdjęcie z którego wynika, że Patrycja i Wiktor wezmą ślub.

To zaskakujące biorąc pod uwagę, że Patrycja chciała odejść od Wiktora, bo ją uderzył i zachowywał się jak tyran. Dała się złapać na czułe słówka i bezpieczną przyszłość dla siebie i syna. Czy między nimi na tyle się poukłada, że Patrycja zdecyduje się na ślub z Wiktorem? Przekonamy się już wiosną!

Zobacz: Joanna Liszowska dzięki "Przyjaciółkom" nie może narzekać na brak pracy! Wiemy, co robi po zakończeniu pracy na planie!

Zdjęcie z planu 11. sezonu Przyjaciółek:

Last Christmas I gave you my heart????❤????...ale póki co praca na planie, a miłość kwitnie(?)...i dobrze bo Święta za rogiem????????????Marry Christmas od Patrycji i Wiktora - napisała Liszowska.