W "M jak miłość" wielki powrót Asi! Zobaczcie, co wydarzy się w jutrzejszym odcinku serialu

W nowym sezonie „ M jak miłość ” na widzów czeka mnóstwo niespodzianek. Kryzys w małżeństwie Zduńskich pogłębi się, Lilka i Mateusz wyprowadzą się z Grabiny, a Joanna będzie w ciąży. Ten fakt jeszcze bardziej skomplikuje życie Chodakowskiej i ostatecznie zdecyduje się na wyjazd do Francji. Zniknięcie Asi z serialu jest związane z urlopem macierzyńskim, jaki niebawem rozpocznie aktorka po narodzinach synka. Teraz okazuje się, że powrót Basi Kurdej-Szatan nie będzie wcale tak szybki. Zobaczcie, na jakich zasadach gwiazda planuje wrócić do serialu! Barbara Kurdej-Szatan po urlopie macierzyńskim będzie jedynie gościem w "M jak miłość"? Barbara Kurdej-Szatan jakiś czas temu wyznała, że tym razem nie zamierza spieszyć się z powrotem do pracy. Po narodzinach pierwszej córki aktorka miesiąc po porodzie wróciła na plan programu „X Factor”. Teraz planuje nieco inny scenariusz! Kiedy [Hania] miała miesiąc, wróciliśmy do nagrań, więc było intensywnie i nerwowo. Dlatego teraz chciałabym, żeby wszystko po narodzinach naszego drugiego dziecka potoczyło się o wiele spokojniej i wolniej - mówiła Barbara w wywiadzie w „Party”. Aktorka jest pewna, że tym razem jej powrót nie będzie tak intensywny jak przy pierwszym dziecku: Nie wiem dokładnie, kiedy wrócę do pracy. Myślę, że jeżeli to będzie w miarę szybko, to będą to pojedyncze dni zdjęciowe, które naprawdę wymagają mojej obecności. Na pewno nie chcę wracać tak szybko do tak intensywnego trybu pracy. - powiedziała aktorka w wywiadzie z portalem "Jastrząb Post". Wygląda na to, że Barbara Kurdej-Szatan faktycznie w serialu "M jak miłość" będzie gościła sporadycznie. Zapewne wątek z wyjazdem Joanny za granicę zostanie przedłużony, a to oznacza,...