Polskie seriale z lat 80. Przypominamy 8 najpopularniejszych produkcji wszech czasów

Produkcje lat 80. wspominać można z sentymentem. Jeśli jednak nie pamiętasz tych czasów bądź jeszcze nie było cię na świecie, warto, abyś zapoznała się z ówczesnym humorem i aktorstwem.

Spis treści:

Na pierwszy ogień polskich seriali z lat 80. idą kultowe „Alternatywy 4”. Fabuła przeniesie cię do czasów PRL-u. Reżyser Stanisław Bareja zebrał wszystkie problemy dnia codziennego, z którymi Polacy muszą się mierzyć.

Główny bohater serialu to Stanisław Anioł, który jest gospodarzem warszawskiego osiedla. Mieszkańcy w tym przypadku stanowią część polskiego społeczeństwa w czasach PRL-u. Wszyscy wprowadzają się do bloku na Ursynowie. Gospodarz budynku stale utrudnia lokatorom życie, zostawiając im wiele nieoczekiwanych niespodzianek. Wydaje zakazy oraz nakazy, dręczy mieszkańców różnymi, społecznymi czynami oraz zwołuje niespodziewane spotkania. Do czasu, aż zmęczeni i zdesperowani lokatorzy sprzeciwiają się wobec tyranii mężczyzny i mobilizują się do samowoli, przemieniając blok w… ruinę!

Serial ten swój początek i koniec miał od listopada 1986 roku do stycznia 1987 roku. Został on ocenzurowany przez sceny, które krytykowały socjalizm. Produkcja liczy tylko 9 odcinków, lecz tyle wystarczy, by zaprezentować absurdy za czasów PRL!

Kolejną propozycją w rankingu jest „Kariera Nikodema Dyzmy”. Jest to filmowa adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Film zdobył taki rozgłos, że postanowiono stworzyć siedmioodcinkowy serial.

Jest to opowieść o mężczyźnie, który na skutek zbiegów okoliczności, staje się jedną z istotniejszych osób w państwie. Nikodem Dyzma to bezrobotny urzędnik pocztowy, który wyjeżdża do Warszawy za lepszym życiem. Pozbawiony jest wszelkich umiejętności. Mając potężną władzę, kariera jego zaczyna opierać się na oszustwach. Nie może pochwalić się inteligencją i nie zna się na niczym, lecz daje mu to i tak dużą fortunę.

Serial został wyprodukowany w 1980 roku. Zyskał w tamtych czasach ogromną popularność, która otrzymuje się do dziś. Akcja toczy się w latach dwudziestych XX wieku w Warszawie. Warto obejrzeć produkcję, chociażby z tego względu, by poznać stolicę Polski oraz czasy PRL-u w komediowej wtedy odsłonie.

Ta propozycja to przykład serialu dla młodzieży, ale i nie tylko. Fabuła opiera się na relacji dwóch band, jakimi są Wilki i Orły – i tej właśnie ekipie przewodzi tytułowa Janka. Mimo że bohaterami serialu jest młodzież, to ważną rolę odgrywają również ich rodziny.

Obie wyżej wymienione grupy rywalizując ze sobą, jednocześnie doświadczają niezapomnianych przygód. Wilkami przewodzi rówieśnik Janki, Julek, który mieszka w podupadającym dworku. Nastolatkowie są pod wrażeniem samolotem, który buduje stryj chłopaka. Zakochany jest on w owdowiałej matce dziewczyny. Poprzednie konflikty rodzin obu band zaostrzają rywalizację młodzieży. Wszystko szłoby po myśli, gdyby nie fascynacja… płcią przeciwną.

Serial powstał w 1989 roku. Dzięki ogromnej popularności rok później powstał film kinowy składający się z dwóch części, o tym samym tytule. „Jankę” polecamy całej rodzinie, gdyż przez różnicę pokoleń, każdy może zinterpretować tę produkcję w inny, ciekawy sposób.

Serial „Dom” emitowany był na antenie TVP od 1980 do 2000 roku! Jego fabuła opiera się losach mieszkańców przy ulicy Złotej w Warszawie. Obserwować możemy życie warszawiaków w latach 1945-1980.

Opowiada o życiu mieszkańców kamienicy warszawskiej. Mieszkające tam rodziny muszą uporać się z problemami po zakończeniu II wojny światowej. Ukazuje nastrój, który panował w powojennej Warszawie. Dodatkowo poruszany jest temat odbudowania różnych rodzajów struktur państwowych. Nie brak w serialu emocji i wzruszeń, zwłaszcza dla widzów, którzy pamiętają te czasy. Po obejrzeniu chociaż jednego odcinka zżywamy się z bohaterami. Dodatkowo serial opiewa w liczne grono świetnych aktorów, dla których rola w „Domu” stały się ścieżką do kariery.

Produkcja liczy sobie 25 odcinków, więc może być idealną propozycją na codzienny seans. Co ciekawe, jest jednym z najdłuższych polskich seriali, jeśli chodzi o emisję odcinków. Jeśli zainteresowała cię fabuła, to nie zostaje ci nic innego, jak zacząć oglądać!

Tak, to produkcja właśnie o tym Tulipanie, o którym pomyślałaś. Jest jedną z najbardziej popularnych polskich produkcji w latach 80. Historia opowiada o oszuście, który zwodził kobiety, wcześniej je w sobie rozkochując. Fabuła poświęcona jest prawdziwymi zdarzeniami, których dokonał Jerzy Kalibabka. Uchodził on za Casanovę, więc idealnie wpisuje się w seriale z przystojnymi aktorami.

Głównym bohaterem jest Jurek. Ten niepozorny rybak, postanawia zmienić swoje życie. Rusza w Polskę zdając sobie sprawę o swoim uroku osobistym. W jego pierwszych krokach do stania się Playboyem przyczyniły się prostytutki, który dały mu przydomek Tulipan. Po takim obrocie spraw, mężczyzna doszedł do prawdziwego mistrzostwa w uwodzeniu kobiet. Jednakże wszystko ma swój koniec, więc zaczyna tęsknić za żoną i dziećmi, lecz nie potrafił się uwolnić od obecnego życia. A to wszystko za sprawą brata jednej z ofiar, który miał go w garści.

Kiedyś – serial kontrowersyjny, dziś nie robi na widzu jakiegoś większego wrażenia. Fabuła ograna jest w taki sposób, że świetnie się ją śledzi i z odcinka na odcinek chce się więcej i więcej. Zainteresowałyśmy cię? Więcej nie zdradzamy, a zachęcamy do obejrzenia!

„Jan Serce” to opowieść o kanalarzu mieszkającym na warszawskiej woli. Zmaga się z perypetiami i relacjami damsko-męskimi. Mimo że odznacza się empatią oraz zrozumieniem, to los ma dla niego również dramatyczne momenty.

Jan marzy o wielkiej miłości, mimo wieku, wciąż szuka tej jedynej. Przeżywa uczuciowe zawirowania, którym jest uczciwość i dobro. Jest idealistą, który decyduje się na małżeństwo z rozsądku. Poślubia samotną matkę, jednocześnie zakochując się w żonie najlepszego przyjaciela oraz ulegając wdziękom zakochanej w nim nastolatki. Jednak jego najważniejszą w życiu kobietą jest matka, z którą dzieli małe mieszkanie. Koniec końców… no właśnie. Czy odnajdzie długo szukaną miłość swojego życia?

Ten polski serial z lat 80. jest jednym z najbardziej znanych polskich seriali, jakie ujrzało światło dzienne w czasach PRL-u. Produkcja zdobyła przychylne komentarze widzów, ale również nie obyło się bez negatywnych recenzji. Przekonaj się, jakie uczucia będą towarzyszyły tobie!

„Zmiennicy” to polski serial z lat 80., który z pewnością znają twoi rodzice. Opowiada o dziewczynie, która w przebraniu mężczyzny zatrudnia się jako taksówkarz.

Kasia, młoda dziewczyna, decyduje się zostać kierowcą taksówki w Warszawskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym (WPT). Tylko podanie się za mężczyznę da jej możliwość spełnienia swojego celu. Gdy się jej to udaje, wraz ze swoim zmiennikiem Jackiem jeździ po Warszawie, wioząc to coraz ciekawszych pasażerów. Do jej dyspozycji jest niebieski Fiat 125p o numerach bocznych 1313. Z czasem ta dwójka zakochuje się w sobie, niosąc za sobą wiele nieprzewidzianych sytuacji…

Serial ten świetnie nada się na zimowe wieczory, gdyż swoją fabułą rozbawi cię do łez. Gra aktorska, niecodzienne sytuacje i całe tło opiewa w komedię. Uważamy więc, że warto poświęcić na niego kilka wieczorów!

Naszą ostatnią propozycją jest serial „W labiryncie”. Nacechowany jest wieloma cechami typowej telenoweli oraz opery mydlanej. Przewija się tu wiele komplikacji miłosnych, więc produkcja ta nada się idealnie na wieczór z przyjaciółką!

Fabuła opowiada o Ewie, absolwentce farmacji. Po śmierci narzeczonego musi mierzyć się z nieoczekiwanymi wyzwaniami. Życie jej nie rozpieszcza. Dodatkowo nowa praca, w której nie może liczyć na życzliwość, przysparza jej wiele stresu. Serial opiewa w środowisko farmaceutów, naukowców, lekarzy czy biznesmenów na przełomie lat 80. i 90. w Polsce.

Produkcja doczekała się aż 120 odcinków! W tamtych czasach „W labiryncie” śledziło aż 16 mln widzów. To wystarczający powód, abyś również przekonała się, czy warto ją obejrzeć.

Seriale z lat 80. mają to do siebie, że ich losy śledziła cała Polska. Wiele z nas wspomina je z młodzieńczych lat. Rzeczywistość PRL-u opiewała często w komediowe sceny, które ukazywały prawdę narodu.

Jeśli chcesz wrócić pamięcią do polskich seriali z lat 80. bądź mało ci propozycji, zapoznaj się z poniższymi tytułami: