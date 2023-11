„Przyjaciele” to serial, który na całym świecie ma miliony fanów. O jego kontynuacji mówiło się wiele razy, ale już wiadomo, że serial zakończył się definitywnie na dziesięciu doskonałych sezonach. Co prawda ostatni odcinek został wyemitowany w 2004 roku, ale nadal jest chętnie oglądany na Comedy Central, a w 2018 roku prawa do serialu kupił również Netflix. Fani, którzy nadal oglądają serial wychwycili w nim wątek polski, który był niezauważony przez ćwierć wieku! Zobaczcie, o co chodzi!

Na czym polega polski wątek w "Przyjaciołach"?

Fani serialu, którzy każdy odcinek serialu „Przyjaciele” widzieli już kilka, a nawet kilkanaście razy zauważyli, że jeden z bohaterów ma na sobie ubranie polskiej marki! Chodzi o Rachel Green, graną przez Jennifer Aniston, która była prawdziwą ikoną mody. Jej serialowy styl naśladowały tysiące kobiet, a jej kultowe fryzury zamawiały u swoich fryzjerów nie tylko fanki sitcomu. Okazuje się, że w 2. odcinku 2. sezonu „Przyjaciół” Rachel ma na sobie białą koszulkę i jeansowe ogrodniczki. Przyglądając się dokładnie naszywce na spodniach widać, że znajduje się tam logo polskiej marki Big Star.

Ubrania marki były prawdziwym hitem w latach 90. a jeansy i kurtki chcieli nosić wszyscy. Odcinek, w którym Rachel nosi ogrodniczki polskiej marki został wyemitowany prawie 25 lat temu, w 1995 roku. Trzeba przyznać, że polska marka kreowała trendy już w latach 90.

