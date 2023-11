4 z 6

Odc. 404

Ginie cenny koń wyścigowy. Właściciel ogiera oskarża stajennego, który w ciągu dnia sprawuje opiekę na zwierzętami. Rozpoczyna się śledztwo, w którego toku policjanci staną przed moralnym dylematem, zaś sam poszkodowany straci wiarygodność w oczach funkcjonariuszy. Na komendzie dyżurny Jacek Nowak nadal zajmuje się odprawami pod nieobecność Jaskowskiej. Nowak prosi Zielińskiego, by podczas patrolu pojechał do pani komendant sprawdzić w jakim jest stanie. Ta wizyta nie będzie należała do udanych.

Szymon przekona się, że kobieta jest w rozsypce. Tymczasem trzeba się zająć kolejnym zgłoszeniem. Zieliński i Zatońska jadą na wezwanie kobiety, która twierdzi, że została pobita przez swojego męża. Problem w tym, że sam oskarżony podczas owego zajścia przebywał prawdopodobnie w delegacji. Co tak naprawdę wydarzyło się w tym mieszkaniu?

Joanna proponuje swojemu patrolowemu partnerowi, by wpadł do niej do domu. Szymon z przyjemnością przyjmuje to zaproszenie.