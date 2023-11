4 z 5

Odc. 398.

Juliusz doświadcza porannego spięcia z nową funkcjonariuszką komendy. Policjantowi nie podoba się luźne podejście Zatońskiej do zasad panujących podczas służby.

Pierwsze wezwanie dla patrolu 07 w nowym składzie pochodzi z jednego z wrocławskich liceów. Doszło tam do kradzieży. Na miejscu policjanci przekonują się, że ukradziony został komputer obsługujący cały system monitoringu szkolnego. Podejrzenie pada na jednego z kłopotliwych uczniów. Szkolny chuligan zawsze jest w centrum zamieszania. Nikt nie spodziewa się, że tym razem sytuację spowodował jeden z pedagogów poszkodowanej placówki. Tego dnia dochodzi również do włamania do sklepu z biżuterią i napaści na właścicielkę. Niespodziewanie w ujęciu sprawców pomagają żony winnych.

Profos szykuje się do kolejnej randki z elegancką Krystyną. Tym razem para wybiera się do teatru. Adam ma jedynie kłopot z nieco za ciasnym garniturem. Tymczasem Zatońska wraca do domu, w którym mieszka wraz z ojcem i młodszym bratem. To ona zdaje się być głową rodziny i odpowiadać całkowicie za tych dwóch panów.