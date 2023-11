Reklama

Wszyscy wielbiciele serialu "Diagnoza" na pewno zastanawiają się, kto wykonuje melancholijną i romantyczną piosenkę z czołówki. Spieszymy z odpowiedzią - utwór nazywa się "The Bird's Song", a jego twórcą jest MaJLo - pod tym pseudonimem ukrywa się Maciej Milewski, producent, kompozytor, instrumentalista i wokalista z Gdańska. Poznajcie więcej szczegółów na temat utalentowanego artysty oraz inne jego utwory!

Piosenka z "Diagnozy" - kto śpiewa, tytuł

Serialowe piosenki towarzyszą nam niemal codziennie - w końcu słyszymy je nie tylko w czołówkach, ale i zwiastunach promocyjnych czy reklamach. Całe szczęście, że są one coraz lepsze - tak jak w przypadku „Diagnozy”! Utwór, który słyszymy na samym początku, ale i nie raz w trakcie serialu, to "The Bird's Song” w wykonaniu MaJLo.

Zobacz: Rozpoznasz polski serial po fragmencie tytułowej piosenki?! Sprawdź się! QUIZ

Kim jest MaJLo - wykonawca piosenki z serialu „Diagnoza"?

Maciej Milewski przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku 7 lat, ucząc się gry na skrzypcach, które później porzucił dla gitary. Studiował na Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie gitary jazzowej. W grudniu 2015 roku premierę miał jego debiutancki album EP - „Reverse”. Znalazł się na nim singiel „Lights” nagrany z Ralphem Kamińskim, który usłyszeli m.in. uczestnicy festiwalu muzycznego Coachella. W marcu 2017 roku wydał kolejny album - „Over the Woods”. Remiks piosenki „Another Day”, który znalazł się na albumie, przekroczył aż 10 milionów odsłuchań na Spotify! W marcu 2018 MaJLO pojawi się na koncercie w Warszawie, a w kwietniu - w Gdańsku, Żorach i Lublinie.

Zobacz: Piosenka z reklamy telewizji stała się prawdziwym hitem w sieci! Słyszeliście już "Wracam"? Mamy WIDEO

Piosenka z serialu "Diagnoza" na YouTubie

Piosenkę z serialu łatwo znaleźć na YouTubie. Oto ona:

Tekst piosenki z serialu "Diagnoza"

Fireworks, I've been dreaming of

Winds that blow, now I can recall

Peaceful space, no one single noise

In my head like a bird I was

In my veins, there was no blood

Airy clouds makin' me so light

Clear my mind, all that thoughts had gone

Once again like a bird I was

Zobacz także: Ta piosenka z reklamy to hit! Nucisz "Choinka już błyszczy..."? POSŁUCHAJ

Inne piosenki MaJLO