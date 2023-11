W okresie przedświątecznym w reklamach bardzo często wykorzystywane są nieznane nikomu utwory świątecznie. Tak jest w przypadku reklamy jednej z sieci marketów - LIDL. Ich świąteczny spot przykuwa sporą uwagę właśnie ze względu na miły dla ucha utwór, który słyszymy tylko kilkanaście sekund.

Zaczyna się od słów: "Choinka już błyszczy...". Co dalej? Posłuchajcie dłuższej, minutowej wersji piosenki z reklamy LIDLA! To utwór "Never Forget" Andrewa Joy'a, jednakże zaśpiewany z polskim tekstem. Nie wiadomo jednak, kto stoi za jego wykonaniem.

Piosenka wzbudza jednak spore zainteresowanie, a fani na Youtubie proszą przedstawicieli LIDLA o dokładniejsze przybliżenie ich świątecznego utworu.

Podoba się Wam?

