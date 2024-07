Piosenka "Wracam" zespołu Lasery w sieci! Okazuje się, że widzowie pokochali nowy utwór, który od kilku dni mogą usłyszeć w spocie promującym nowy kanał grupy TVN - HGTV Home & Garden. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl, piosenka tak bardzo spodobała się widzom i słuchaczom, że trafiła już na 6. miejsce najczęściej kupowanych polskich piosenek na platformie iTunes!

Wielki sukces piosenki "Wracam"

Piosenka "Wracam" powstała specjalnie na potrzeby nowego kanału telewizyjnego. Utwór jest dziełem zespołu Lasery w którego skład wchodzi trzech muzyków: Wojtek Zdrada, Paweł Wyjce oraz Marian Cnota. "Wracam" to pierwszy singiel tej grupy.

Kiedy specjalnie na potrzeby kanału HGTV tworzyliśmy utwór „Wracam”, mieliśmy nadzieję, że spodoba się naszym widzom i wywoła u nich wiele pozytywnych emocji. Zainteresowanie odbiorców przerosło nasze oczekiwania. Liczba odtworzeń na Youtube stale rośnie - przyznał w rozmowie z portalem dyrektor marketingu i komunikacji TVN, Tomasz Marszałł.

Posłuchajcie piosenki "Wracam", którą możecie usłyszeć w spocie promującym program HGTV Home & Garden!

Tekst piosenki Lasery - "Wracam"

Droga zostaje w tyle

I światła miasta.

Wyłączam się na chwile

Do Ciebie wracam.

Zostanę dzisiaj tu.

Nie potrzebuję słów.

Wracam do domu

Dom to tam gdzie jesteś Ty.

To takie proste

Tylko tam chcę teraz być.

Zostanę dzisiaj tu.

Nie potrzebuję słów.

Gdzie byłaś gdy nie było

Wokół nikogo.

Nie mów mi tego nigdy

Bądź dla mnie sobą

Zostane dzisiaj tu

Nie potrzebuję słow.

Wracam do domu

Dom to tam gdzie jesteś Ty.

To takie proste

Tylko tam chcę teraz być.

Zostane dzisiaj tu.

Nie potrzebuję słów.

Znasz mnie tak jak nikt inny nie zna

Juz nie będzie tak łatwo przestać

Za późno! Za późno! Za późno!

Za późno! Za późno! Za późno!