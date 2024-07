1 z 10

Ekipa serialu "Pierwsza miłość" gra na wyjeździ, a konkretnie w pięknych polskich górach! Aneta Zając, Patryk Pniewski, Michał Malinowski, Wojciech Błach, Ewa Jakubowicz z ekipą serialu pojechali kręcić nowe sceny do produkcji na Kasprowy Wierch.

Co grają? Na razie to tajemnica, ale taka ekipa gwiazd razem na wyjeździe to dopiero gratka dla ich fanów. A jeszcze z tak piękną zimą w tle! Gwiazdy serialu wrzuciły do sieci trochę zdjęć z planu i nie tylko. Aktorzy w szlafroku, na grzańcu ;) Zobacz naszą galerię z planu Pierwszej miłości.

