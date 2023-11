1 z 5

W czwartkowym odcinku 2555. serialu „Pierwsza miłość” Sabina, w tej roli Ula Dębska, zostaje wypisana ze szpitala. Obrażenia są na tyle duże, że dziewczyna opuszcza szpital na wózku inwalidzkim. Niezbędne okaże się wsparcie Grażyny (Grażyna Wolszczak) i Grzegorza (Jan Jankowski).

Sabina cieszy się, że wreszcie może opuścić szpitalne mury. Przed wylotem do kliniki w Londynie Grażyna zabiera córkę na pożegnalne spotkanie z ojcem i przyjaciółmi do Kulczycki Investment. Sabina dowiaduje się od Artura, że ten postanowił zamknąć firmę. Dziewczyna wyrzuca sobie, że to przez jej sytuację Artur ma problemy finansowe. Czuje się winna, że zaufała Aleksowi, który nie dość, że ją zostawił, to dodatkowo nie pomógł bratu w zarządzaniu firmą.

Wkrótce po pożegnaniu Sabina wspólnie z matką wylatują do Londynu. Jak potoczą się losy dziewczyny w Londynie? Czy to już koniec Sabiny w serialu?

Zobacz ostatnie zdjęcia Sabiny w "Pierwszej miłości".

