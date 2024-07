1 z 10

W serialu "Pierwsza miłość" będzie się działo! Bartek (Rafał Kwietniewski) miał być świadkiem we wznowionym procesie Toli (Anna Gzyra), oskarżonej o zamordowanie swojego wspólnika i partnera Maksa (Jędrzej Wielecki). Od pewnego czasu Kaniewska próbowała zbliżyć się do Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Artura (Łukasz Płoszajski). Przekonywała wszystkich że za jej dotychczasowe psychopatyczne zachowanie odpowiadał guz mózgu. Jednak Bartek (Rafał Kwietniewski) nie dał się zwieść i od początku wietrzył podstęp w jej zachowaniu. To on odkrył, że omdlenie Kingi nie było przypadkowe i to Tola podała jej nitroglicerynę, która spowodowała zatrzymanie akcji serca.

Odcinki 2471 i 2472 na antenie Telewizji Polsat 30 i 31 marca o godz. 18.00