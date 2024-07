Po 3 latach na plan „Pierwszej Miłości” powraca Michał Czernecki, czyli serialowy Hubert Schultz. Hubert był drugi ważnym mężczyzną w życiu Marysi (Aneta Zając). Po ostatecznym rozstaniu się z Pawłem, Marysia wyjechała do Berlina, gdzie poznała Huberta Schultza – właściciela galerii sztuki, pisarza i podróżnika. Hubert pomagał Marysi podczas jej pobytu w Niemczech, a kiedy zdecydowała się wrócić do Polski, przyjechał za nią. Tworzyli udany związek. Hubert chciał wziąć z Marysią ślub i zaadoptować jej dziecko. Wszystko układało się dobrze do chwili, kiedy w ich życiu pojawiła się była żona Huberta, Sandra. Przelotny romans Sandry i Huberta zakończył się ciążą. Sandra dała Hubertowi ultimatum. Schultz ostatecznie wybrał własne dziecko i życie z Sandrą. Zostawił Marysię i wyjechał ze swoją rodziną do Szwecji. Teraz powraca do Wrocławia. W chwili kiedy Marysia jest szczęśliwa z innym mężczyzną ponownie pojawia się w jej życiu. Czy niespodziewany powrót Huberta zakłóci jej przygotowania do ślubu z Michałem (Wojtek Błach). Czy odżyją dawne uczucia? Przekonamy się już wkrótce. Powrót Huberta w odcinku 2317, emisja 9 czerwca o godz. 18.00

Michał Czernecki i Aneta Zając w serialu Pierwsza Miłość.