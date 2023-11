5 z 11

Krystian za wszelką cenę stara się dotrzeć do Kaliny i nie dopuścić do ślubu. Leon po raz pierwszy wyciąga do niego pomocną dłoń. Krystian szybko dowiaduje się, że to pułapka.

W świetlicy trwa casting do konkursu piękności. Emilka, której od początku ten pomysł się nie podobał, zamierza sabotować wybory. Namawia przyjaciółki do zorganizowanej akcji dywersyjnej.