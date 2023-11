1 z 5

Co wydarzy się w najbliższych odcinkach "Pierwszej miłości" w życiu Pawła (Michał Malinowski) i Sabina (Urszula Dębska)? W 2698. odcinku między parą doszło do zbliżenia. Sytuacja powtórzy się w 2700. odcinku, kiedy to Sabina przyjdzie do Pawła wyjaśnić zaistniałą sytuację. Emocje znów wezmą górę! Co na to Melka?

