Jeśli fani "Pierwszej miłości" myśleli, że czarnym charakterem jest Jowita (Joanna Opozda), a przynajmniej była jeszcze kilka lat temu, to na pewno już teraz wiedzą, że Jowita to anioł przy... Sylwii (Edyta Herbuś)! Aktorzy hitowego serialu Polsatu zdradzili, co wydarzy się w najbliższych odcinkach w nowym sezonie. Czy konflikt będzie narastał? A może panie dojdą do porozumienia? Ponadto - co wydarzy się w życiu Kaśki? Zobaczcie rozmowę z aktorami "Pierwszej miłości"!

Zobacz także: Krystian i Kalina w szkole rodzenia. Robert odkrywa zamiary Melki i Pawła! Co jeszcze w "Pierwszej miłości?

